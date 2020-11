Prenotazione on line per le idoneità medico sportive. Apre il polo di Sandrigo

Svolta in vista per gli atleti, soprattutto minorenni, che svolgono attività sportiva agonistica in tema di idoneità rilasciata dalla pubblica sanità. Nel bacino territoriale gestito dall’Ulss 8 Berica a partire da pochi giorni è stata attività la modalità di prenotazione on line delle visite, attraverso il collegamento sul portale istituzionale dell’azienda sanitaria. Attivo per primo il servizio nell’ex ospedale di Sadrigo.

Una notizia che interessa particolarmente alle famiglie dei giovani atleti nella fascia d’età dai 12 ai 18 anni, per i quali è prevista la gratuità della prestazione e del rilascio del certificato medico per l’agonismo, previo modulo di richiesta della società sportiva di appartenenza.

Secondo le indicazioni rilasciate dal servizio di comunicazione una volta entrati nel sito di Ulss 8 basterà cliccare sul pulsante “servizi online”: da qui inizierà la procedura guidata che

consente di completare la prenotazione in pochi minuti. Rispetto ad altre prestazioni già da tempo disponibili attraverso internet, una volta selezionato lo sport praticato, infatti, il sistema segnala all’utente in automatico anche gli altri esami che sono richiesti per la disciplina praticata. Poi toccherà al medico dello sport prescriverli in occasione della visita.

Inoltre si dovrà inserire la data di scadenza dell’eventuale documento precedente, se in corso di validità o scaduto. In automatico il sistema proporrà all’utente il primo spazio disponibile a ridosso della scadenza indicata, con la possibilità di scegliere comunque il giorno e l’orario preferiti. Il servizio è al momento attivo per le visite effettuate presso l’ambulatorio di Sandrigo, che si trova nel centro polifunzionale in via Zanella, ma presto sarà esteso anche alle visite svolte nei poli medici preposti a Vicenza, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina e Valdagno.