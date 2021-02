Pugno in pieno volto ad un anziano in centro: in arrivo denuncia per un 40enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un pensionato di 75 anni è stato aggredito ieri nel tardo pomeriggio in centro a Sandrigo, colpito in pieno volto da un energumeno.

Alla base dell’aggressione, futili motivi e battibecchi che fra i due andavano avanti da alcuni giorni.

Pare infatti che il pensionato, le cui iniziali sono A. P., avesse avuto da ridire con il suo aggressore, un 40enne fissato con la forma fisica e già conosciuto dalle forze dell’ordine per essersi reso protagonista di truffe e aggressioni. Al centro del diverbio, l’attacco del cane del palestrato ad alcuni animali da cortile del 75enne. Ieri pomeriggio i due intorno alle 18 in piazza 4 Novembre si sono incrociati e il confronto si è trasformato dopo poco in un violento pugno sferrato in pieno volto dal quarantenne all’anziano.

Alcuni passanti visto il 75enne a terra hanno allertato il Suem 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri. La vittima è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza: le sue condizioni non sono gravi e i carabinieri stanno attendendo la prognosi per decidere se procedere d’ufficio o su presentazione di denuncia da parte del malcapitato.

L”assalitore, dopo il fatto, si è allontanato ma grazie a testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, hanno già individuato le generalità del responsabile e una denuncia per lesioni potrebbe scattare già nelle prossime ore.