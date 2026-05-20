Scontro tra auto e scooter: morto un sessantenne, ferito l’altro conducente

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Tragico incidente alle 13 di oggi in via Chiesa a Caldogno dove un suv e uno scooter si sono scontrati frontalmente e il sessantenne che era alla guida della moto ha perso la vita. Nell’impatto anche il guidatore dell’auto è rimasto ferito.

L’impatto è avvenuto in via Ponte Marchese nell’impatto l’auto, che proveniva da Vicenza, si è ribaltata ed è finita sotto sopra dopo aver distrutto alcuni segnali stradali.

Il conducente del suv, rimasto ferito nello scontro, è stato portato all’ospedale di Vicenza. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Suem e Vigili del fuoco. Per il rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione Caldogno-Isola.

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