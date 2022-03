Codice rosso per una 63enne dopo lo schianto all’incrocio. E’ in prognosi riservata

Grave incidente con più feriti ieri mattina a Sandrigo, lungo la strada provinciale 248 all’altezza di un incrocio con transito semaforico. Ad aver la peggio dopo lo scontro tra una vettura di marca Audi e un suv della stessa casa di produzione è una donna di 63 anni, al volante dell’automobile e rimasta seriamente ferita tanto da disporre il codice rosso per il ricovero al San Bortolo di Vicenza, nel reparto di rianimazione.

Nel bilancio dello scontro stradale, avvenuto ieri poco prima delle nove del mattino, ci sono altre due persone contuse: sono state trasportate al San Bassiano, senza pericolo di vita, per accertamenti e cure mediche.

Ad occuparsi dei rilievi in seguito all’impatto violento in strada tra i due veicoli sono stati gli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino, ma sullo scenario tra via Azzone Sesso e via della Repubblica sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre l’automobilista ferita più in difficoltà, una 63enne sandricense. Alla guida dell’altro veicolo un 70enne vicentino, con a bordo tre passeggeri.

La dinamica esatta dell’incidente e le responsabilità relative dei due conducenti sono da determinare. La violenza dell’impatto ha sbalzato entrambi mezzi fuori dalle carreggiate di marcia, con la donna alla guida dell’Audi bianca . E.D.V. le sue iniziali – a subire traumi di alta entità, mentre tra i quattro a bordo del suv l’uomo alla guida è rimasto illeso così come un passeggero, per altri due invece c’è stato un passaggio al pronto soccorso, come sopra accennato, per le opportune verifiche sanitarie.