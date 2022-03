Le “Dimore Amiche del Veneto” danno il benvenuto alla primavera con una serie di eventi

Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di bellezza e degli spazi aperti: da domenica 13 marzo a metà aprile sarà possibile trascorrere momenti all’aria aperta nella splendida cornice di una dimora storica come il Castello di Thiene, Villa Angarano, Villa Valmarana ai Nani, Villa Feriani e Villa da Schio.

‘Benvenuta Primavera’ è, infatti, una iniziativa dalla rete delle Dimore Amiche del Veneto che riaprono le porte al pubblico per accogliere la stagione primaverile. Sei meravigliose dimore uniche nel loro genere (quattro ville, un borgo e un castello: cinque sono nel territorio vicentino), offriranno agli ospiti la possibilità di ammirare e vivere le proprie ricchezze architettoniche e naturalistiche con eventi ad hoc. L’ospitalità infatti è una delle chiavi e dei valori principali delle Dimore Antiche del Veneto che offrono al visitatore l’esclusiva accoglienza da chi le abita da generazioni.

Si parte domani, domenica 13 marzo con due eventi. Al Castello di Thiene si terrà ‘Danze a corte’ dalle 11.30 alle 15.30, nella cornice scenografica dell’atrio del Castello andranno in scena spettacoli danzanti con dodici rievocatori storici in costume rinascimentale con il coinvolgimento dei visitatori nell’atmosfera del tempo. Il costo dell’ingresso per l’evento e la visita al Castello è di 10 euro, mentre è gratuito sotto i 12 anni. Non è necessaria la prenotazione. Informazioni: info@castellodithiene.com.

Sempre domenica 13 presso la Villa Feriani di Montegalda ci sarà l’apertura straordinaria degli annessi architettonici della sua dimora ed un pranzo speciale: un’occasione imperdibile, quindi, anche per godere delle produzioni agricole della corte di campagna. Chi pranzerà al Ristorantino del Borgo Feriani alle 13, potrà eccezionalmente visitare, alle 12, anche la Cappella Gentilizia, tesoro architettonico consacrato nel 1700. Il costo a persona è di 30 euro (vini e alcolici esclusi). Prenotazioni: tel. 470833891 o info@villaferiani.it.

Si prosegue sabato 19 marzo in Villa Angarano di Bassano del Grappa dove è in programma un evento speciale dedicato alla musica barocca, con il violino di Maria Ines Zanovello e il basso continuo di Cristina Vidoni. In repertorio, un programma dedicato agli “Aspetti dello splendore della musica barocca veneta” e brani di Vivaldi, Albinoni e Marcello. Sono previste visite guidate a partire dalle ore 15. Il costo dell’ingresso è a 17 euro a persona, gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: info@villaangarano.com o tel. 0424 503086.

Sabato 2 aprile, invece, a Villa Valmarana ai Nani di Vicenza è organizzata una speciale visita guidata alle 16.30, con l’esperto Giuseppe Vallortigara; a seguire, alle 18, ci si porterà nel bosco storico dove l’esperta di parchi e giardini, Silvia Lignana Bellandi. L’evento si concluderà con un calice di prosecco servito sotto la pagoda ottocentesca. Il costo per la partecipazione all’evento completo è di 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@villavalmarana.com.

Il programma continua domenica 3 aprile in Villa Sagramoso Sacchetti situata tra Verona e il Lago di Garda con una visita guidata al complesso, l’apertura straordinaria della Cappella di San Giacomo e la passeggiata nel “brolo” e nei giardini. Sono previste visite la mattina alle ore 10 e alle ore 11.30 e nel pomeriggio alle 14 e alle15.30. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona, mentre è gratuito sotto i 12 anni. Informazioni e visiteprenotazioni: info@villasagramososacchetti.it.

Infine, domenica 10 aprile a Villa da Schio di Castelgomberto sono in programma la degustazione di vini e salumi genuini della Fattoria da Schio e la visita guidata e la passeggiata nello splendido parco settecentesco, con i suoi grandi viali di piante secolari. L’evento sarà allietato dalla presenza di un gruppo di rievocatori in epoca rinascimentale. Ingresso: 3 euro al parco e ai giardini senza guida, dalle 10 alle 12.30. Il costo è 10 euro per la visita guidata nel parco alle 14.30, alle 16 e alle 17.30 (8 euro ridotto, gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili). Informazioni: eventi@villadaschio.eu.

