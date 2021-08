Sentiero chiuso dai proprietari a Monte Crocetta, “Il comune non può intervenire”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Non ci sono le condizioni per intervenire”. Questa, in sintesi, la risposta del comune di Vicenza alla petizione firmata da un migliaio di cittadini per chiedere all’amministrazione di intervenire sulla gestione e manutenzione del tratto che collega la strada vicinale di Monte Crocetta con la strada Dal Martello recentemente “chiuso dai proprietari, a causa dei numerosi rifiuti rinvenuti e del continuo calpestio causato da escursionisti che non si limitano a percorrere il sentiero ma che passeggiano sui prati, danneggiando il foraggio”.

“Chiediamo all’amministrazione di attivarsi con i proprietari per far valere quello che è ormai considerabile un diritto di servitù di uso pubblico al passaggio nel percorso di collegamento tra strada vicinale di Monte Crocetta e strada Dal Martello e quindi tra il quartiere del Villaggio del Sole e lo storico borgo di Maddalene” recita la petizione. Richiesta che il comune ha rispedito al mittente con una risposta che non lascia spazio a interpretazioni: “Dopo accurati approfondimenti il tratto di strada risulta di proprietà privata, pertanto l’eventuale decisione di prevedere l’accesso e il transito da parte di terzi spetta esclusivamente ai proprietari, anche in riferimento ai profili di responsabilità gravanti sugli stessi in termini di sicurezza dei luoghi e delle persone – spiega l’assessore al patrimonio, Roberta Albiero -. In tal senso, considerato che non sussiste alcuna servitù di passaggio, non ci sono le condizioni per l’utilizzo da parte dell’amministrazione di risorse economiche pubbliche per la delimitazione, la gestione e la manutenzione di aree che sono private”.

Il comune fa presente, inoltre, che il passaggio pedonale è garantito comunque dal percorso ad accesso pubblico che collega Villaggio del Sole a Maddalene Vecchie. “Il percorso – ricorda l’assessore Albiero – parte dalla pista ciclabile che costeggia strada Pasubio, si snoda lungo strada delle Beregane fino a Monte Crocetta, passando davanti a Villa Teodora e percorrendo il sentiero che arriva fino alla Busa Dal Martello (non accessibile in quanto proprietà privata) per giungere fino a Maddalene Vecchie scendendo lungo strada Dal Martello. L’accessibilità pedonale alla zona di Monte Crocetta non risulta quindi inibita dalla chiusura del passaggio attraverso i terreni di proprietà privata”.