Serie B, il Vicenza al Menti per risollevarsi

È un periodo difficile in casa Lanerossi Vicenza: dopo due sconfitte consecutive domani i biancorossi avranno la possibilità di rialzarsi e ritornare a vincere. Al Menti arriverà il Lecce.

Il Lane, come ormai noto, viene da due brutte prestazioni: prima la sconfitta rimediata ad Ascoli, poi la batosta in Calabria contro la Reggina. Questi due passi falsi hanno interrotto il cammino del Vicenza, che fino a fine marzo stava prendendo continuità e dimostrando un buon calcio. Ora diventa necessario riprendere quello stato di forma e ricominciare a lavorare con sacrificio e voglia di vincere. Le recenti defaillance devono diventare lo stimolo per ritornare a giocare bene e a lottare per i tre punti.

Il Lecce invece sta attraversando un ottimo periodo. Attualmente i pugliesi sono in seconda posizione, con 58 punti in in 33 gare. I sanniti, da fine dicembre ad oggi, hanno perso solamente in due occasioni: la striscia di risultati utili consecutivi è un segnale di quanto la squadra stia lavorando bene e di come questo momento fortunato stia aiutando in chiave promozione. Domani pomeriggio molto probabilmente il Vicenza avrà il suo bel da farsi.

Mister Mimmo di Carlo, nella consueta conferenza stampa, ha annunciato la sfida casalinga. “Dobbiamo prendere queste sconfitte come momento di crescita“- ha commentato il tecnico laziale- “vogliamo rifarci“. Le linee guida sono chiare: scrollarsi di dosso le ultime sconfitte e riprendere con la giusta mentalità. Sarà un’ottima sfida per confrontarsi con una “big”, un momento in cui conta solo dare il massimo.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14.