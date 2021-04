Serie B, Vicenza al menti per il derby contro il Cittadella

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la sosta per le nazionali, conclusasi con 3 vittorie per gli azzurri di Mancini, torna in campo anche la Serie B: venerdì sera, presso lo stadio Menti, il Vicenza ospiterà il Cittadella per la 31ma di campionato.

Il Lane viene dalla sofferta vittoria di sabato 20 marzo sul Pescara. Grazie all’ennesimo gol di Riccardo Meggiorini, i biancorossi si sono allontanati dalla zona retrocessione ed hanno così acquisito maggior sicurezza: ora il Vicenza è in undicesima posizione, con 38 punti in 30 partite e ancora alcuni match delicati da giocare. Il momento più importante della stagione arriva adesso: spingere per il rush finale e vincere subito sono le regole per assicurarsi la salvezza e per presentarsi minacciosamente nella metà sinistra della classifica.

Il Cittadella invece è sesto, con 45 punti e con l’obiettivo dei playoff ancora a portata di mano. Con soli sei punti nelle ultime 7 gare, i granata avranno bisogno di ritrovare vittorie e fiducia per dare vigore al loro cammino. Il Lane avrà dalla sua il fattore campo e darà il massimo per vincere, ma un derby così impegnativo non lascia spazio a pronostici di ogni tipo. All’andata finì 3-0 per i cittadellesi, domani sera probabilmente il Vicenza venderà più cara la pelle.

Gli uomini di mister Di Carlo, dopo questo periodo di stop dovranno riprendere da dove avevano lasciato; segnare, vincere, convincere. Il finale di campionato parte da qui: saranno necessarie grinta e voglia di riportare a casa i 3 punti. Calcio d’inizio alle ore 19.