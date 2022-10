Serie C: il “Dalmonte show” regala la prima vittoria esterna al Lane. Top&Flop biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al 95esimo minuto Nicola Dalmonte si inventa una prodezza che cancella una bruttissima partita a causa di un avversario, il Sangiuliano City, che ha badato più a fermare il gioco con giocatori continuamente a terra che ad affrontare a viso aperto il L.R. Vicenza. Come detto ne è uscito uno spettacolo indecoroso molto lontano persino dalla serie C, categoria che notoriamente non brilla per grandi qualità di organici e tantomeno per un gioco che riesca a far esultare il pubblico. Ecco perché la rete messa a segno dal numero 7 biancorosso difficilmente si vede in terza serie. Francesco Baldini schiera un Vicenza con alcune novità a causa di acciacchi e squalifiche, Confente sempre più titolare tra i pali, difesa con Valletti a destra e Bellich a sinistra con i confermati Pasini e Padella al centro. Linea di centrocampo composta da Cavion e Jimenez a supportare Ronaldo , attacco schierato con Begic, Rolfini e Dalmonte.

Il quarto centro stagionale di Dalmonte non è solo un eurogol ma è anche la conclusione di un’azione travolgente che ha visto Oviszach lanciare in profondità Zonta, dal fondo è partito il traversone preciso a pescare l’attaccante biancorosso che, dal limite dell’area, ha colpito al volo battendo l’estremo difensore lombardo Sposito. Una gara che registra ben sette nitide occasioni da gol per il Lane non poteva finire in altro modo. Mentalmente quella di Seregno potrebbe rivelarsi la vittoria della svolta, una sorta di sblocco mentale di cui tutto l’ambiente sembrava colpito. Ora la classifica sorride ed è importante anche far tesoro del comportamento tenuto dal Sangiuliano City, ai limiti della decenza morale, perché in questa categoria molte formazioni faranno lo stesso. Del resto l’elevato tasso tecnico del L.R. Vicenza lo si può bloccare solo così. Ora testa alla prossima partita domenica 30 ottobre, al Menti, arriva la Pro Vercelli con fischio d’inizio alle 14:30.

TOP&FLOP

Un solo flop in questa partita, la squadra complessivamente ha girato bene e le ripartenza che tanto sono costate nelle prime gare ora sembrano un lontano ricordo. Difesa che cresce di domenica in domenica e gruppo che dimostra di voler raggiungere l’obiettivo. Il solo Rolfini voto 5,5 merita oggi l’insufficienza, è un giocatore dalle grandi qualità e tornerà sicuramente protagonista ma in questo momento ha qualche difficoltà. Tra i top invece un ritrovato Pasini voto 6,5 che dopo il gol nel turno infrasettimanale sta dando seguito ad un percorso di crescita. Anche Padella voto 6,5 merita lo stesso discorso, se il Lane non ha mai subito un azione degli avversari è merito della difesa. Ronaldo voto 7, una punizione al bacio, parata da un grande intervento di Sposito che gli nega il gol e molte giocate degne del suo nome. Jimenez voto 6,5 anche per lui tante buone giocate, recupero palla e due occasioni create. Infine il protagonista assoluto, Nicola Dalmonte voto 8,5 prestazione da urlo, è ovunque, corre come un forsennato, inventa per i compagni e realizza un gol da copertina dei rotocalchi televisivi, in questo momento è l’uomo in più.

Parola ai protagonisti

Francesco Baldini: “Il calcio che toglie in alcuni momenti, in altri ti dà. E’ arrivata una vittoria di gruppo, ma non cambia assolutamente niente, dobbiamo continuare a pedalare”.

Loris Zonta: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Oggi ci siamo ripresi i 3 punti di settimana scorsa, dobbiamo continuare così, perché abbiamo ottenuto una vittoria di carattere. Questa voglia deve contraddistinguerci fino alla fine del campionato”.