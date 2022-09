Serie C: in zona Cesarini arriva la prima vittoria stagionale per l’Arzignano Valchiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Che partita e che gioia! Al 94esimo quando oramai entrambe le squadre erano pronte a tornare negli spogliatoi con il risultato di parità arriva la rete che vale tre punti preziosi per L’Arzignano Valchiampo. A siglare il gol vittoria è Manuel Antoniazzi che, con il primo gol tra i professionisti, regala la gioia della vittoria dopo una partita giocata con grande umiltà e sacrificio e mostrando un buon calcio. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni l’undici schierato da mister Bianchini riesce a portare a casa l’intera posta in palio che equivale alla prima vittoria stagionale.

Dopo i due pareggi ottenuti all’esordio con Pro Patria e sabato scorso con l’ostica Triestina, arrivano dunque tre punti importantissimi per i giallocelesti che non si fanno intimorire dall’avversario. Dopo un buon primo tempo, giocato a testa alta e con un paio di occasioni interessanti, arriva il gol di Cester al nono minuto della ripresa, ma il direttore di gara lo annulla per fuorigioco. La squadra di mister Bianchini ci crede fino alla fine e il gol di Antoniazzi è il giusto premio per una prestazione di carattere.

Queste le parole dei protagonisti nel post partita, iniziando dall’allenatore Bianchini: “Una partita combattuta, non ci siamo risparmiati. Segnare all’ultimo vuol dire che la squadra ci crede fino alla fine. Anche nelle difficoltà ho avuto sempre la sensazione che potessimo essere pericolosi. La vittoria ci da una carica enorme, autostima e fiducia. Bisogna lavorare con questa determinazione e con questo spirito, migliorando certi aspetti, ma la strada è quella giusta.”

Manuel Antoniazzi, visibilmente emozionato racconta: “Una gioia immensa in una partita difficile. Un’emozione unica segnare il primo gol tra i professionisti ed essere travolto dai compagni. Penso che il risultato sia giusto dopo la prestazioni fatte nelle due partite precedenti. Per centrare una salvezza da squadra neopromossa bisogna avere un gruppo forte, di uomini che vanno verso la stessa direzione. Penso che questa sia la nostra forza, siamo uniti”.

Pro Sesto – Arzignano Valchiampo 0 – 1

PRO SESTO (4-3-3): Del Frate; Giubilato (28’ st Radaelli), Toninelli, Suagher, Maurizii; Corradi, Gattoni, Sala (1’ st Boscolo Chio); D’Amico (6’ st Bruschi), Capogna (29’ st Moreo), Bianco (22’ st Capelli). A disp.: Botti, Santarelli, Moretti, Marzupio, Vaglica, Della Giovanna, Wieser, Marchesi, Gerbi, Ferrero, Manuel. All.: Andreoletti.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Piana (40’ st Grosso), Gemignani (44’ st Davi); Barba (22’ st Nchama), Bordo, Antoniazzi; Cester; Grandolfo (44’ st Fyda), Parigi (22’ st Tremolada). A disp.: Pigozzo, Saio, Casini, Bontempi, Bonetto, Tardivo. All.: Bianchini

ARBITRO: Iacobellis di Pisa

RETE. 49’ st Antoniazzi.

NOTE: campo in condizioni sufficienti, clima temperato. Ammoniti: Sala (P), Andreoletti (P), Parigi (A). Angoli: 1-2. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.