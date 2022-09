Serie C, L.R. Vicenza subito in campo per dimenticare la sconfitta. Al Menti arriva il Lecco

Dopo la brutta sconfitta incassata sabato scorso contro il Padova il L.R. Vicenza è chiamato a dimenticare in fretta quanto accaduto all’Euganeo e quale migliore occasione se non il turno infrasettimanale che vede i ragazzi di mister Francesco Baldini affrontare il Lecco tra le mura amiche. La tifoseria è pronta a supportare i propri beniamini conscia che bisogna aiutare i giocatori per scrollare loro di dosso la pressione cumulata dopo l’ultima gara. Dopo due sole giornate è prematuro esprimere considerazioni negative attorno al gruppo, anzi, da inizio precampionato di cose buone se ne sono viste e come ricordano in molti addetti ai lavori il Vicenza rimane sempre la squadra da battere.

Il tecnico del Lecco, Alessio Tacchinardi ex giocatore della Juventus, parte proprio da questa considerazione e mette le mani avanti, nella conferenza stampa di oggi ha dichiarato “Il Vicenza vincerà il campionato, ma si parte da zero a zero”. Un messaggio che serve a togliere tensione ai propri calciatori perché si sa, quando si parte con gli sfavori del pronostico si rende sempre di più. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al 28 ottobre 1981, ben 41 anni fa il match terminò con un roboante 7-1 a favore dei biancorossi, un risultato che è di buon auspicio dunque.

Risponde così Francesco Baldini in vista della partita in programma domani, martedì 13 settembre. “Abbiamo la fortuna di giocare subito. Ieri ho detto ai ragazzi, che sotto il punto di vista dell’impegno non si può dire niente, però abbiamo fatto un passo indietro rispetto al voler creare la nostra identità. Nella nostra testa abbiamo deciso che il campo era brutto e che non si poteva giocare a pallone e l’unica volta che abbiamo deciso di giocare a pallone siamo partiti dal portiere, da una rimessa dal fondo e siamo andati a fare goal. Non è assolutamente una coincidenza, quindi noi dobbiamo ritrovare subito, già da domani, il palleggio, l’avere il coraggio e l’avere il coraggio è la cosa che mi preme di più. Noi abbiamo costruito una squadra che deve avere una certa identità, l’identità del palleggio, l’identità del pressing, l’identità dell’agonismo messo in campo e quindi quello che ho detto ai ragazzi è questo, che bisogna ripartire da questo”.

“Valietti a destra? Sicuramente Dalmonte non ha fatto la sua miglior prestazione, ma da lui ci si aspetta sempre uno spunto importante. Valietti non lo abbiamo ancora valutato al 100%, perché non abbiamo avuto modo ma è una soluzione su cui posso ragionarci per domani. Su quel lato, comunque, abbiamo sofferto un giocatore, ovvero Piovanello, che lo soffrirà il 99% dei difensori di tutto il campionato di serie C. Anche nella gara precedente aveva dribblato tutti, giocando da solo. Un difensore veloce e forte fisicamente gioca in Serie A, quindi quel tipo di giocatore lo soffriranno tutti. Quello che voglio io è che tutti i nostri facciano soffrire gli altri difensori”.

La conferenza stampa integrale di mister Francesco Baldini: