Serie C: schiacciasassi Ferrari affonda la Juventus Next Gen., prova d’orgoglio del Vicenza

Un L.R. Vicenza completamente rinato offre una prestazione maiuscola e, nel recupero della 5^ giornata di campionato, affonda con colpi incessanti di un attacco imperioso la Juventus Next Generation. I biancorossi dimostrano che con un po di equilibrio tattico, idee chiare e “fame agonistica” si può vincere contro chiunque. Mister Francesco Baldini si affida ancora al modulo 4-3-3 con la linea difensiva formata dai centrali Padella e Ierardi, a sinistra Sandon e dalla parte opposta Cappelletti. A centrocampo spazio dal primo minuto a Greco e Jimenez con la conferma di Ronaldo a sostenere il trio d’attacco Rolfini, Ferrari e Dalmonte.

Pronti via ed è subito il Vicenza sugli scudi, la prima occasione arriva dopo 30 secondi con un tiro al volo di Rolfini che finisce alto, sarà un assedio per tutto il primo tempo grazie a due giocatori profondamente ritrovati come Ronaldo e Dalmonte che riescono a smistare una quantità enorme di palle in area avversaria. Il gol arriva al 26esimo, Ferrari sbuca come un falco in area e insacca l’ennesimo traversone messo dentro da Dalmonte. La rete fa esplodere una Curva Sud stracolma di tifosi. Dopo la mezz’ora il Lane cala leggermente l’intensità della manovra ma non permette mai alla Juventus di essere realmente pericolosa, grazie ad un lavoro egregio nella copertura degli spazi e al pressing alto adottato da Padella e Ierardi.

Nella ripresa il Vicenza sembra controllare bene senza grandi difficoltà e ogni volta che si propone in avanti dimostra di poter far male, dopo la traversa colpita dal “loco” Ferrari nella prima frazione, la porta difesa da Garofani trema di nuovo nell’imperioso stacco di testa di Cappelletti che si infrange contro l’incrocio dei pali. Arrivano i cambi e gli ingressi di Bellich al posto di Sandon, Cataldi per Ronaldo, Cavion per Jimenez, Begic per Rolfini e Giacomelli per Dalmonte non cambiano l’inerzia tattica della gara. Al 69esimo giunge anche il raddoppio con la doppietta personale di Ferrari che festeggia il suo settimo sigillo personale in altrettante partite.

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini al termine della gara: “Ho detto ai ragazzi che stasera siamo stati squadra dentro e fuori. L’atmosfera in panchina era importante, tutti avevano voglia di essere partecipi di questa serata: è stata una vittoria di squadra. Ora dobbiamo trovare il nostro cammino anche in trasferta. Soffriamo ancora troppo rispetto alle occasioni che creiamo, dobbiamo chiudere prima le partite, ma sono molto soddisfatto della prestazione e penso che la squadra stia crescendo”. Quando dico che abbiamo lavorato da squadra mi riferisco a Ferrari, ma anche a Rolfini che ha dato tanto in non possesso. Abbiamo dato sensazione di compattezza: quando giocano così le punte danno una mano al resto della squadra. Non possiamo prescindere dal coinvolgere tutti i giocatori in rosa, ho bisogno di tutti”.