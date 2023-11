Si aggira tra i banchi del mercato derubando gli ambulanti. Vigili di quartiere fermano un 32enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ieri si aggirava tra i banchi del mercato in centro storico di Vicenza città, approfittando di eventuali distrazioni dei commercianti ambulanti impegnati a servire i clienti, per andare a rubare ciò che gli si parava a tiro. Tra cui un borsello di proprietà di un venditore, lasciato incustodito nel furgone, a cui aggiungere del denaro sottratto a una seconda ambulante che insieme al primo, giovedì alle 9 del mattino, ha chiesto aiuto ai vigili di quartiere, nuova figura di recente introdotta dal Comune compiti di sorveglianza.

Una prima ma subito significativa operazione degli agenti attivi in centro storico da pochi giorni che ha permesso poi, in pochi minuti, di trarre in arresto un uomo di 32 anni, – M.Y. le sue iniziali – senza fissa dimora già “protagonista” di fatti di cronaca simili, subito riconosciuto dai due venditori ambulanti e trovato con parte della refurtiva “in mano”.

Scenario dell’episodio recente è stata nel primo caso l’area di contra’ Pescherie Vecchie. Raccolta una prima descrizione del “ladruncolo”, i vigili si sono messi sulle tracce, andando a raccogliere anche una seconda segnalazione da una commerciante, dietro a un banco di frutta e verdura in piazza delle Erbe, che lamentava un analogo furto. Alla vista del team di polizia urbana in divisa il 32enne è messo a correre ancor più velocemente, riuscendo in un primo momento a svignarsela, salvo incappare nelle altre pattuglie messe al corrente del soggetto in fuga, bloccato poco lontano in via Napoli.

Il giovane uomo, riconosciuto anche dalle vittime, è stato trovato in possesso di parte delle refurtiva, tra cui una carta di credito con cui nel frattempo aveva acquistato 4 pacchetti di sigarette in una tabaccheria del centro, pagandoli 24 euro. È stato pertanto tratto in arresto per i reati di furto e utilizzo indebito della tessera di credito. La refurtiva è stata restituita ai derubati, le sigarette sequestrate. Oggi il giudizio per direttissima, dopo aver trascorso 24 ore in una cella del comando di polizia locale di Vicenza.

Le nuove figure, inserite nei quadri della polizia locale, sono degli agenti che si muovono a piedi nel centro storico cittadino, operative da appena due settimane. “Con 40 controlli mensili ad opera di oltre 30 agenti – aveva spiegato in sede di presentazione del progetto il sindaco Giacomo Possamai – vogliamo che i vigili di quartiere diventino un punto di riferimento per i cittadini. Con la presenza a piedi sempre degli stessi agenti nei luoghi di maggiore aggregazione, l’obiettivo è sviluppare un rapporto diretto, per la segnalazione di qualsiasi tipo di problematica, tra i cittadini e la polizia locale”.