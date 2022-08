Solidarietà e polemiche per il cane-pompiere Tyson: è malato ma lo Stato non copre le spese per curarlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una raccolta fondi attraverso una piattaforma on line ma anche una scia di polemiche con i sindacati dei vigili del fuoco a intervenire sulla questione d’attualità – e di salute prima di tutto – sollevata intorno al cane da ricerca di persone Tyson, in forza ai vigili del fuoco del comando provinciale di Vicenza ma in realtà operante in tutto il dipartimento interregionale attivo in Veneto e anche in Trentino Alto Adige.

Il labrador, addestrato alle operazioni di salvataggio è reduce da un primo delicato intervento chirurgico, dal costo ragguardevole, al quale ne dovrà seguire un secondo, per una somma totale di circa 8 mila euro, “anticipati” dal suo conduttore e proprietario vista la necessità di un’operazione per salvare per una volta a lui la vita, conclusa pare con successo in una clinica veterinaria specializzata.