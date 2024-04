Auto contro motocicletta, il pilota sbalzato sull’asfalto: è grave. Feriti anche i due nella vettura

Bilancio preoccupante in seguito all’incidente stradale avvenuto domenica a Sovizzo, poco prima delle 18, e che vede un motociclista ricoverato in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza – con i soccorsi in codice rosso -, dopo l’impatto tra la sua motocicletta Aprilia Dorsoduro 750 e una piccolo fuoristrada nera di marca Suzuki. Teatro dell’incidente è stata via Cordellina lungo il tratto rettileo della strada provinciale 6 in prossimità dell’incrocio con via degli Ippocastani.

Oltre al centauro, recuperato dagli operatori sanitari del Suem 118 con l’aiuto dei vigili del fuoco sotto la scocca dell’automobile con la moto dopo l’impatto violento su una fiancata, sono rimasti feriti i due occupanti della quattro ruote. Per loro due contusioni e necessità di accertamenti medici ma nessun pericolo di vita. Al volante c’era quest’ultima, al suo fianco un uomo in età anziana, anch’egli portato in salvo dai pompieri dopo averlo estratto dall’abitacolo, con la portiera bloccata.

Il motociclista sarebbe un giovane vicentino secondo quanto trapelato, del quale non è stato possibile ieri sera risalire all’identità personale. Si trova ricoverato nel polo berico di Vicenza e si è in attesa di aggiornamenti sulla sua salute. Avrebbe riportato fratture agli arti e vari altri traumi non meglio specificati, lamentando dolori in tutto il corpo, ma quindi cosciente al momento dell’arrivo dell’ambulanza.

I carabinieri della compagnia di Vicenza, chiamati sul posto per i rilievi, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.