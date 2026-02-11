Valutatori di odori cercasi: il comune lancia il progetto di monitoraggio ambientale

Dodici mesi, con contratto di lavoro autonomo occasionale, muniti della propria auto e di uno smartphone, per andare in giro per Brendola ad annusare l’aria e segnalare odori sgradevoli.

E’ la singolare iniziativa di monitoraggio ambientale lanciata dal comune di Brendola, che ha deciso di coinvolgere i suoi cittadini e ha aperto una selezione pubblica per il reclutamento di “valutatori degli odori”.

Dodici mesi con il naso all’insù per mappare la città e le sue emissioni odorose attraverso il proprio olfatto.

Per partecipare alla selezione è necessario essere maggiorenni, avere uno smartphone con connessione internet, risiedere a Brendola o in uno dei comuni dell’ovest vicentino, non essere coinvolti nella problematica oggetto di indagine, non avere affezioni all’apparato respiratorio (ad esempio asma o allergie), avere un mezzo per spostarsi.

A spiegare il progetto è direttamente il sindaco Bruno Beltrame.

L’incarico consiste nell’eseguire sopralluoghi nel territorio del comune di Brendola, nelle date e negli orari richiesti, seguendo percorsi prestabiliti e sostando in postazioni prefissate, dove eseguire la misura sensoriale: annusare l’aria a intervalli e inserire nel questionario digitale (App per smartphone) la propria sensazione olfattiva.

Il progetto di monitoraggio sarà realizzato i primi mesi dell’anno 2026 per una durata massima di 12 mesi. Ai candidati è richiesto un impegno settimanale nelle date e negli orari che saranno comunicati al termine delle selezioni.

Il contratto proposto è di lavoratore autonomo occasionale, i sopralluoghi eseguiti verranno retribuiti con importo fisso per ogni attività e, nel caso di sopralluoghi serali, notturni e festivi, si prevede una maggiorazione.

I candidati saranno sottoposti ad una selezione per valutare la loro sensibilità olfattiva e l’abilità a discriminare gli odori ambientali: per tale ragione si chiederà una disponibilità di tre giornate, da concordare.

Per informazioni e candidature chiamare l’Ufficio Ecologia del comune di Brendola oppure scrivere una mail all’indirizzo ecologia@comune.brendola.vi.it

