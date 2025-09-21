Grave ciclista 25enne, colpito da arresto cardiaco durante la “Piccola Sanremo”

Grave malore domenica 21 settembre a Sovizzo: nel corso della gara ciclistica locale 58^ Piccola Sanremo l’atleta 25enne della Sc Padovani – Cherry Bank Kevin Bonaldo è stato colpito da un arresto cardiaco verso il termine della corsa ed è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Vicenza.

Il malore al giovane atleta bassanese è avvenuto durante le battute finali della gara: Kevin Bonaldo è stato immediatamente soccorso dai medici al seguito della corsa e dagli organizzatori, e dopo lungo massaggio cardiaco è stato trasportato, cosciente, all’ospedale di Vicenza in elisoccorso. Attualmente in terapia intensiva, è stato indotto al coma farmacologico.

Questo il comunicato degli organizzatori: ‘Negli ultimi chilometri della 58^ Piccola Sanremo, disputata quest’oggi a Sovizzo, un atleta che si trovava fuori dalla lotta per il successo, ha subito un malore improvviso al cuore e ha richiesto l’intervento dei sanitari che si trovavano al seguito della corsa. Il ragazzo, 25enne, è stato subito assistito dai sanitari che ne hanno monitorato le condizioni di salute. Mentre l’atleta si trovava in ambulanza è intervenuto un arresto cardiaco e il medico rianimatore che si trovava con lui, il dottor Giuseppe Andaloro, ha provveduto alle manovre per il massaggio cardiaco riuscendo a stabilizzare le condizioni dell’atleta. Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem 118 che ha trasportato l’atleta all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva”.

“E’ una notizia che ci ha lasciato tutti senza fiato e ancora siamo in apprensione per avere presto notizie dall’ospedale di Vicenza. Voglio manifestare la vicinanza mia personale e di tutta l’Uc Sovizzo al ragazzo e ai suoi familiari e, allo stesso tempo, voglio ringraziare i sanitari che hanno soccorso l’atleta in maniera tempestiva. La presenza del dottor Andaloro è stata provvidenziale di fronte ad un malore così grave ed imprevisto” ha sottolineato il Presidente dell’Uc Sovizzo, Gianluca Peripoli.

