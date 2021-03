La Panda si ribalta: anziana di 80 anni ferita viene estratta dai pompieri – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più di qualcuno tra chi ha assistito alla scena ha temuto il peggio per le sorti della donna al volante di una Fiat Panda, uscita di strada e ribaltatasi stamattina intorno alle 11.15 in prossimità di una laterale di viale degli Alpini, nel centro urbano di Sovizzo.

A bordo della vettura la sola conducente, una 80enne vicentina del paese, vittima di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata con il mezzo a impennarsi e ricadere su un fianco, gravemente danneggiato.

Un incidente definito in senso letterale come “spettacolare” da parte dei soccorritori, che si sono avvalsi del prezioso supporto di una squadra di una squadra di vigili del fuoco di Vicenza. Il personale del Suem ha subito preso in carico l’anziana ferita, per sua fortuna riportando lesioni meno gravi di quanto ci si aspettasse. La donna è stata stabilizzata, si poi è verificata la piena coscienza ed è stata trasportata in ospedale al San Bortolo di Vicenza in codice giallo.

Sarà sottoposta ad accertamenti diagnostici nel corso della giornata e monitorata nelle prossime ore, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni particolari, salvo complicazioni sgradite che possono sorgere a distanza di tempo dall’incidente. Causato, sembrerebbe dalle prime indicazioni raccolte a Sovizzo dalle forze dell’ordine impegnate nei rilievi, da una distrazione che poteva costarle caro, ben più del grosso spavento e delle contusioni riportate nella carambola.