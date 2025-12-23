Sicurezza stradale: 90 mila euro delle multe reinvestiti sul territorio per il 2026

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più prevenzione, strade più sicure e un controllo del territorio sempre più capillare grazie agli introiti dalle violazioni al codice della strada. La giunta comunale di Sovizzo ha tracciato la rotta per il 2026 approvando la delibera che destina 90mila euro a interventi diretti per la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini. In linea con l’articolo 208 del Codice della Strada, l’amministrazione ha scelto di reinvestire il 50% delle entrate stimate per trasformare le sanzioni in benefici tangibili per la comunità.

Gli interventi

Il piano approvato prevede una suddivisione strategica dei fondi, mirata a coprire tre aree fondamentali per la vivibilità del Comune: segnaletica stradale, Polizia Locale, infrastrutture e sicurezza. Alla segnaletica stradale saranno destinato 22.500 euro per la manutenzione ed il miglioramento della visibilità orizzontate e verticale. Alla Polizia Locale andranno 45mila euro per il potenziamento della vigilanza tramite l’Unione dei Comuni Terre del Retrone. 22.00 euro saranno infine investiti per infrastrutture e sicurezza con interventi diretti di messa in sicurezza su vie e piazze del territorio.

I fondi provengono dall’attività di controllo svolta dall’Unione dei Comuni Terre del Retrone, che vede Sovizzo collaborare attivamente con i comuni di Altavilla Vicentina e Creazzo. Questa sinergia permette una gestione più efficiente del servizio di Polizia Locale, garantendo una presenza costante sulle strade e una maggiore capacità d’intervento.

“Le risorse derivanti dalle sanzioni stradali devono tradursi in benefici diretti per la comunità – afferma l’assessore alla Sicurezza Stefano Bravo – Investire in segnaletica, controlli e sicurezza delle strade significa prevenire comportamenti pericolosi, migliorare il decoro urbano e tutelare cittadini, pedoni e ciclisti”. La delibera, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo agli uffici di programmare e attivare fin da subito gli interventi previsti per il 2026.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.