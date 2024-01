Spray repulsivo sui gatti per allontanarli, insorgono due condomine e interviene la polizia

Scaramucce in via Scaramuzza a Vicenza. Lite tra condomini a causa dei gatti molesti nel giardino comune, nella prima serata di venerdì in zona Ca’ Balbi, con una Volante della Polizia di Stato ad intervenire per calmare gli animi. Impedendo che il diverbio degenerasse vista l’alta tensione riscontrata.

Scenario del fatto recente è uno stabile popolare con più appartamenti di via Scaramuzza dove, intorno alle 19, una donna inquilina dell’immobile avrebbe spruzzato dello spray repulsivo verso alcuni gatti randagi che la infastidivano, a zonzo nelle pertinenze comuni. Secondo la versione fornita della stessa ai poliziotti, si trattava di un prodotto innocuo per la salute dei felini, acquistato e utilizzato su consiglio di un veterinario.

Un gesto che comunque non era andato affatto giù a un’altra condomina che, dopo aver osservato l’azione ritenuta pericolosa nei confronti degli animali ha contattato la Questura ed è intervenuta per bloccare la vicina d’appartamento. Inevitabile lo scaturire di un alterco, che ha coinvolto una terza persona – anch’essa una donna – verso la quale sarebbe stato spruzzato lo spray oggetto della contesa.

Nessuno si è fatto male alla fine, dopo che sono volate “parole pesanti”, ma la baraonda ha attirato il resto dei condomini a ravvivare la discussione tutt’altro che con toni civili, fino a quando l’equipaggio di polizia ha fatto capire a tutti che era il caso di chiudere la questione e far rientro ciascuno nei propri alloggi. Dopo oltre mezz’ora di “trattative”. In attesa delle prossima assemblea condominiale che si annuncia più “graffiante” che mai.