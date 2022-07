Svelate le identità dei due morti nello schianto di ieri all’alba. Stavano andando al lavoro

Gurpreet Singh, 36 anni, era nato in India e ieri mattina all’alba sedeva sul sedile anteriore come passeggero del Fiat Qubo andato a schiantarsi su un camion sulla strada Postumia. Al volante del furgone c’era invece Samuel Ofori, di nazionalità ghanese, che di anni ne aveva solo 28 e che non ha avuto scampo dopo l’impatto frontale, morendo sul colpo.

Solo nel corso della giornate di ieri, a distanza di parecchie ora dal botto mortale avvenuto alle 6 del mattino, sono state identificate con certezza le due vittime straniere e rese note le loro identità, dopo la non certo facile procedura di informativa ai familiari dei due giovani uomini lavoratori deceduti mentre si recavano sul posto di lavoro loro assegnato.

Regolari in Italia e assunti da una cooperativa con sede a Mantova, la coppia di colleghi era partita presto da Vicenza ed era attesa a Cittadella per una normale giornata di lavoro, per raggiungere uno stabilimento di produzione di alimentari. Ofori era nato in una cittadina dell’Ovest del Ghana, ai confini con la Costa d’Avorio, Singh faceva parte della popolosa comunità di immigrati dall’India stanziata nell’Ovest Vicentino. Per il momento non si conoscono ulteriori informazioni sull’africano e l’asiatico riguardo la loro residenza effettiva, in attesa che i parenti informati della doppia tragedia vengano incaricati dei funerali, solo dopo che le dinamiche dell’incidente saranno ricostruite con certezza dai carabinieri e dalla Procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo sull’incidente.

Alla base dello scontro al centro della carreggiata appare comunque chiaro che sia stato un sorpasso in un tratto pericoloso, operato dallo stesso furgone, con impatto tra le rispettive parti anteriori sinistre dell’autoarticolato e del mezzo commerciale. Secondo l’articolo di approfondimento redatto dal Giornale di Vicenza, il 28enne ghanese alla guida avrebbe calcolato male lo spazio disponibile per effettuare la manovra di superamento di un altro camion diretto verso Cittadella, a velocità elevata, con inevitabile scontro su una porzione del mezzo pesante e poi la carambola a bordo strada.

Lui sarebbe morto sul colpo, mentre il collega sarebbe sopravvissuto solo per pochi minuti, spirando comunque prima dell’arrivo dei soccorsi nonostante i tentativi di rianimarlo. Illesi invece i conducenti dei due camion coinvolti nel traffico evento sulla strada, in una statale “Postumia” che piange ancora una volta delle giovani vite strappate anzitempo alla terra, e destinate al cielo. Per conoscere le modalità di funerale di Singh e Ofori bisognerà attender il nulla osta della Procura.