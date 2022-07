Addio a Vanessa, 29enne morta dopo l’incidente in moto. “Sei stata un’ondata di amore pazzesca”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vanessa Filippi sarà salutata da quanti le volevano bene e vivono giorni tristi dopo la sua morta giovedì mattina a Marano Vicentino, nella chiesa parrocchiale del centro del paese. Ieri sono stati affissi gli annunci funebri con le indicazioni per quanti volessero partecipare alla cerimonia, in programma alle 10, prima che la salma della giovane barista di 29 anni si avvii alla cremazione. Il suo percorso di vita è stato bruscamente interrotto nella notte tra venerdì e sabato, a causa di un incidente in moto avvenuto a Cogollo del Cengio.

Tante le comunità vicine alla famiglia, da Thiene dove viceva a Marano passando anche per Chiuppano e Caltrano, dove la donna lavorava al bancone di un bar tra i due paesi presso la stazione di servizio sulla SS349 in via dei Granatieri.

Un mestiere, il suo, che l’aveva fatta conoscere e apprezzare da molti residenti e pendolari della zona, fino al tragico venerdì sera in cui pochi chilometri più su verso l’Altopiano di Asiago, poco prima di mezzanotte, la giovane donna è rimasta vittima di un incidente letale per lei, con il fidanzato Silvano Questorio invece ferito in maniera seria ma fuori pericolo. Dal suo letto assegnatogli all’ospedale di Santorso, il 39enne vicentino ha riservato nelle scorse ore un commosso messaggio a Vanessa.

“Sei stata un’ondata di amore pazzesca, buon viaggio amore. Sappi che ti amerò come sempre” scrive in alcuni passaggi proprio Silvano, che venerdì in tarda serata era alla guida della motocicletta di marca Triumph insieme alla fidanzata, quando improvvisamente la due ruote è scivolata sull’asfalto in fase di ascesa tra il secondo e terzo tornante. Ad avere la peggio è Vanessa, forse per l’impatto sul guard-rail, morta in pochi attimi senza possibilità di intervento salvavita da parte dei soccorritori.



Il funerale in programma giovedì sarà preceduto, la sera precedente (domani alle 20), dalla recita del rosario nella stessa chiesa di Marano. Poi il lutto che segnato la famiglia di Tiziana e Tranquillo Filippo, con il fratello della vittima Andrea a completarla insieme ai parenti più vicini a loro in questi giorni, porterà tutti loro e gli amici di Vanessa ad accompagnare il feretro per l’ultimo saluto. “L’allegria e la felicità che trasmettevi alle persone – scrive un amico – resterà sempre nei ricordi di tutti. So che donerai gioia anche lassù fra gli angeli”. In omaggio alla memoria di Vanessa Filippi è stata istituita una libera raccolta di donazioni da devolvere all’associazione Aido, presso il bar di piazza Silva a Marano.