Una mano per cercare Hondo, cane levriero smarrito. Mobilitazione per trovarlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono partite da Montecchio Precalcino ma si stanno ampliando su più Comuni confinanti del Vicentino le ricerche di Hondo, un cane levriero dal pelo tigrato che manda da casa dal 23 agosto scorso, e che potrebbe essersi smarrito o aver trovato rifugio da qualche parte nel corso del fine settimana.

A mobilitarsi, oltre ai proprietari e amici, anche l’associazione “Acchiappalevrieri odv”, come in molti tra i cittadini vicentini avranno notato tra Sarcedo, Sandrigo e Montecchio per la presenza di volantini attaccati un po’ ovunque tra supermercati e altri luoghi frequentati. Ieri sarebbe stato avvistato a Thiene, non lontano dalla stazione dei treni.

Si tratta di un esemplare maschio di taglia medio grande, che quindi non passa inosservato, e raccogliere informazioni utili sui suoi movimenti da venerdì in poi della scorsa settimana potrebbe aiutare a restringere il campo delle ricerche. Hondo, dal pelo marrone striato, di razza galgo spagnolo, viene descritto come abituato a rispondere ai comandi solo della sua proprietaria, e difficilmente si lascia avvicinare pur essendo un cane mansueto per indole.

“Dal momento della sua scomparsa abbiamo avuto segnalazioni solo nel giorno della sua fuga nella zona di Montecchio, Thiene e Sarcedo – spiega una portavoce dell’associazione che si sta impegnando nelle ricerche – ma potrebbe essersi spostato anche di molto anche perché si muove molto velocemente. In questo momento potrebbe trovarsi ovunque. Il cane è molto diffidente e spaventato e non si fa avvicinare da nessuno, se non dalla sua proprietaria. In questo momento la cosa più importante in caso di avvistamento è quella di non rincorrere o cercare di prendere il cane, perché scapperebbe, ma di chiamare immediatamente i numeri: 347.8506764-349.3407782″.