Teatro Astra, al via la campagna di abbonamenti per la nuova stagione 2025/2026

Un invito al viaggio, un attraversamento di storie, corpi e visioni che parlano al presente e al futuro. Un calendario pensato per mettere al centro l’esperienza dello spettatore, trasformando il teatro in un luogo di relazione, scoperta ed emozione condivisa. La stagione 2025/2026 del Teatro Astra di Vicenza è pronta a partire: inizierà il 7 novembre.

L’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città, Ilaria Fantin, esordisce: “Il nuovo programma del Teatro Astra, curato da La Piccionaia, è molto più di una conferma: rappresenta la prosecuzione di un percorso che ha saputo distinguersi per qualità e visione, riconosciute ben oltre i confini cittadini. Con l’affidamento che permette alla Piccionaia di avere altri sei anni di gestione del Teatro Astra, l’amministrazione rinnova la propria fiducia in una realtà che da sempre sa coniugare rigore artistico e capacità di parlare a pubblici diversi, generando riflessione, emozione e crescita”.

“La nuova stagione del Teatro Astra si apre come un invito a compiere un viaggio con lo sguardo: la più potente delle facoltà umane, capace di indagare, specchiare e, al tempo stesso, trasformare chi guarda – annunciano Nina Zanotelli, Sergio Meggiolan e Carlo Presotto, direttori artistici de La Piccionaia -. Guardare non è mai un atto neutro: è ricerca e visione, è la possibilità di mutare prospettiva e di far evolvere il proprio essere”.

Tre rassegne, un teatro vivo

Terrestri, arrivata alle decima edizione, è la rassegna teatrale che porta sul palco alcuni dei protagonisti più significativi della scena contemporanea italiana e internazionale. Famiglie a Teatro, invece, è lo spazio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con alcune delle compagnie più interessanti della scena nazionale. A completare il quadro, la storica rassegna Teatro Scuola, pensata per studenti e insegnanti, che fa del teatro un luogo di crescita, formazione e condivisione.

Abbonamenti e biglietti Terrestri e Famiglie a Teatro

Per la rassegna Terrestri, gli abbonamenti saranno disponibili dal 19 settembre, con diverse formule che permettono di costruire un percorso personalizzato all’interno del cartellone. Dal 25 ottobre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli. La rassegna Famiglie a Teatro conferma invece la sua tradizione di accessibilità, con abbonamenti in vendita dal 1° ottobre.

Prezzi, abbonamenti e servizi per le scuole

Tutte le informazioni sui singoli spettacoli, sui biglietti, gli abbonamenti e le iniziative per le scuole sono disponibili sul sito del Teatro Astra.

