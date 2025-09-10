Ventenne travolta e uccisa in Marosticana: disposta la perizia cinematica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto una perizia cinematica nel procedimento per omicidio stradale aperto dopo il tragico incidente dell’8 agosto scorsolungo la Strada Marosticana a Polegge (Vicenza) nel quale ha perso la vita la ventenne Yan Kexin, insieme al suo cane, travolti mentre rientravano a casa da una passeggiata serale.

La perizia, fissata dal sostituto procuratore Alessia Grenna per il 12 settembre presso gli uffici della Procura berica, avverrà alla presenza del consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero e delle parti. I risultati saranno decisivi per chiarire ogni aspetto della dinamica e valorizzare la verità, anche alla luce del crescente allarme per la sicurezza su quella che oramai è stata soprannominata, per pedoni e ciclisti, la “strada della morte”.

I familiari della ventenne, devastati dal dolore, si sono rivolti a Studio3A-Valore, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha messo a disposizione i propri tecnici di ingegneria forense e, per le perizie, l’ingegner Mario Piacenti quale proprio consulente tecnico, incaricato sia della ricostruzione cinematica dell’incidente sia delle analisi sui telefoni cellulari delle parti coinvolte. La sua nomina è stata depositata in Procura dell’avvocato della famiglia, Giacomo Giulianelli del foro di Verona.

Yan Kexin, di origini cinesi e residente a Vicenza, viveva da sola in un piccolo appartamento a Polegge. Aveva appena compiuto vent’anni e frequentava la Paulon International School di Vicenza, scuola internazionale nota per i programmi Marco Polo e Turandot rivolti a studenti stranieri. Si preparava a trasferirsi a Padova per iniziare gli studi universitari e solitamente trascorreva i fine settimana con la madre, titolare di un’attività commerciale a Brescia.

La tragedia si è consumata poco prima delle 23: la ragazza era uscita per fare una passeggiata con il suo cane quando è stata travolta da una Mini Cooper a pochi metri da casa, in un tratto privo di adeguata illuminazione e protezioni pedonali. L’impatto è stato così violento che sia la giovane sia l’animale sono morti sul colpo.

