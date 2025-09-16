A Rauti “girano” i 5 minuti e con il suo gol il Lane sbanca Cittadella. Biancorossi in testa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Primo tempo soporifero, e non è una novità nel L.R. Vicenza versione Gallo di questo inizio di stagione, ripresa più dinamica, e arriva a un quarto d’ora dal gong il gol vittoria di Rauti nel derby veneto giocato in posticipo al Tombolato di Cittadella. Jackpot da tre punti allora alla squadra biancorossa, per un 1-0 che permette a Costa e soci di mantenere la vetta – a quota 10, in compagnia del Lecco -, l’imbattibilità stagionale dopo un poker di partite, e infine di centrare il primo successo in trasferta dell’annata.

Anche se ad oggi questo Lane gioca per così dire “a metà”, c’è di che gioire tra i tifosi della nobile provinciale berica, che con un tris di vittorie nel primo mese di incontri ufficiali si piazza davanti a tutte le inseguitrici, ad eccezione dei lombardi che sostano a braccetto. In più, per quanto i padovani navighino in acque torbide (secondo ko di fila, solo 4 punti in classifica) dopo l’amara retrocessione dalla serie B, vincere nello stadio del “Citta” non è mai impresa facile per nessuno. Tanto meno lunedì sera, in un match di cartello e derby veneto con 7 mila spettatori sulle gradinate, tra i quali Renzo e Stefano Rosso, patron padre e presidente figlio della società biancorossa.

La partita in diretta televisiva è stata un antispot del calcio di serie C nei primi 45′, per poi recuperare terreno nel secondo tempo in cui qualche occasione da gol è affiorata da una parte dell’altra, rendendo piacevole la visione. In una gara in cui lo 0-0, dopo due terzi di confronto, sembrava oramai assicurato, arriva il lampo di Rauti, punta ieri di riserva con Morra e Stuckler titolari, entrato alla mezz’ora e in gol appena cinque minuti dopo su tacco in area di Capello, anche lui partito dalla panca. Il braccio di ferro finisce 0-1, esattamente come dieci anni fa l’ultimo faccia a faccia giocato al Tombolato: stesso punteggio e stesse maglie ad esultare al 90′.

Un solo gol subito in 360 minuti e l’altra migliore notizia insieme ai 3 punti conquistati ieri sera, una garanzia di solidità non solo nei numeri ma anche in termini di pericoli corsi in reparto di difesa, davanti al numero 1 designato Gagno. Prossima avventura domenica alle 15 allo Stadio Menti con la Pro Patria, per l’Arzignano Valchiampo sfida alla Triestina in casa degli alabardati (17.30).

