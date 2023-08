Torna la festa dei Oto a Campo Marzo: iniziative per le persone con disabilità

Venerdì 25 agosto verrà inaugurata la nuova edizione del Luna Park a Campo Marzo a Vicenza.

Le attrazioni che da anni popolano l’area verde in concomitanza con la Festa dei Oto tornano infatti in città per rimanere fino a domenica 17 settembre.

Questa mattina gli assessori allo sviluppo economico Cristina Balbi e alle politiche sociali Matteo Tosetto si sono recati a Campo Marzo, dove in questi giorni stanno arrivando le attrazioni: una cinquantina tra giostre per i bambini e per gli adulti e stand enogastronomici.

Durante tutto il periodo di apertura del Luna Park sono previste agevolazioni e promozioni per valorizzare l’iniziativa che si svolge nella grande area verde tra la stazione e il centro storico.

“L’area di Campo Marzo – ha ricordato l’assessora Cristina Balbi – supera i problemi di degrado nella misura in cui viene popolata e vissuta dai cittadini. Il ritorno del Luna Park è una bella occasione per riappropriarci del nostro storico parco a partire proprio dai giorni della festa patronale. Ringrazio gli attrazionisti che anche quest’anno hanno scelto di fare questa lunga tappa nella piazza di Vicenza”.

“L’inaugurazione del Luna Park – ha aggiunto l’assessore Matteo Tosetto – coincide con la prima giornata dedicata alle persone con disabilità, che venerdì 25 agosto e lunedì 4 settembre potranno salire gratuitamente sulle attrazioni che aderiscono all’iniziativa. E’ un segnale di inclusione che conferma la sensibilità degli attrazionisti e di tutti i volontari che si mettono a disposizione degli altri a cui va il nostro ringraziamento”.

Per informazioni chiamare il numero 3290240841 (dopo le 14; il 25 agosto e il 4 settembre anche il mattino).

Il Luna Park è aperto da venerdì 25 agosto fino a domenica 17 settembre, con giornate promozionali e Cartoon Party, con la presenza dei personaggi più famosi dei cartoni animati.

Per orari, informazioni e promozioni consultare il sito Festadeioto.