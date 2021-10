Torre Bissara, affidato l’incarico per il restauro dell’edicola soprastante

Inizieranno nella primavera del 2022 i lavori di restauro dell’apparato decorativo soprastante l’edicola cinquecentesca della Torre Bissara in piazza dei Signori a Vicenza. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha affidato l’incarico per la progettazione a quattro professionisti. A fine 2020, in occasione della fine dell’intervento di restauro dell’edicola e del distacco di materiale dall’apparato decorativo, sono state riscontrate alcune criticità conservative, tanto da richiedere analisi diagnostiche urgenti e la messa in sicurezza provvisoria attraverso delle reti anticaduta.

“Come concordato con la Soprintendenza e avendo già stanziato la somma nel bilancio 2021 – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron -, ora procediamo con la sistemazione dell’edicola superiore così da completare il restauro dell’apparato decorativo della Torre Bissara”. A “prendersi cura” di uno dei simboli della città saranno l’architetto Barbara Zattra di Barbarano Vicentino a cui sono stati affidati la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per 9.455 euro; della dottoressa Patrizia Toson di Camposampiero, che si occuperà della redazione del progetto per 2.293 euro; della società di ingegneria Scan Solutions srl, a cui è stato affidato l’incarico di eseguire il rilievo con laser scanner 3D, anche attraverso filmato e drone, e la restituzione grafica, per 3.349 euro; e infine, del Center Materials Research di Vicenza che si occuperà delle analisi diagnostiche per 2.531 euro.