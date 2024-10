Auto si schianta sui contatori del gas e finisce rovesciata su un fianco: ferita una coppia – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una coppia di padovani è rimasta ferita oggi, lunedì 7 ottobre, all’ora di pranzo a Torri di Quartesolo nell’auto uscita di strada.

Poco prima delle 13:30 i vigili del fuoco sono infatti intervenuti lungo la strada provinciale 27 in via Longare per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo che il guidatore ha perso il controllo del mezzo, finito fuori dalla sede stradale. Nello schianto, il veicolo ha anche divelto un contatore del gas di un’abitazione.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza l’auto e il teatro d’intervento, chiudendo la mandata del contatore del gas ed estratto l’uomo alla guida della Bmw X3, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem 118, stabilizzato e trasferito in ospedale, come anche la passeggera, che se pur ferita è riuscita invece a uscire autonomamente dall’auto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto il personale della rete gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.