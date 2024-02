Il Famila “fa a fette” il Praga: Usk battuto 73-61 e si va alla bella in Repubblica Ceca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima il “Praga” fatto a fette e poi una mela offerta dallo sponsor all’uscita dal PalaRomare per il banchetto di festa dopo l’impresa. Un super Famila Schio allunga la serie del quarto di finale che vede dunque ancora le regine d’Italia opposte alle pari grado portacolori della Repubblica Ceca. Restituendo il “favore” del match d’andata (ko 60-78) e prenotando gara-3 di mercoledì prossimo, ancora nella capitale boema.

Gladiatrici di casa a Schio esultano sul 73-61 finale, dopo un primo quarto di guerriglia concluso sotto di 4 punti (16-20) e una parte centrale del duello davvero sontuosa, per poi gestire il margine di sicurezza nel quarto quarto, grazie a una solidità difensiva ai massimi termini.

Soprattutto nell’arginare la francese Ayayi, autrice di 17 punti in metà partita e poi sparita dai radar del PalaRomare (aggiungerà un solo canestro poi fino alla sirena), in abbinata alla crescita di Sottana e Guirantes, quest’ultima in ombra in avvio e poi esplosa insieme alle compagne. Serata memorabile dall’arco, con ben 11 triple realizzate. E per la spinta data dai 2.500 spettatori che raccolto l’appello del club del patron Marcello Cestaro per provare a replicare l’ingresso in Final Four di Euroleague Women: sempre difficile, ma da ieri sera un po’ meno. Dopo la rincorsa dei primi 10′ di partita, la formichina Famila si fa gigante sotto i tabelloni, sorpassa, ingaggia il duello di botta e riposta, scatta, allunga fino al margine di +15 e non permette mai all’Usk di riavvicinarsi, preparandosi alla standing ovation finale.

Miglior realizzatrice della riedizione della finale per il 3° posto di un anno rimane Ayayi, con i suoi 19 punti, spompata dalla difesa arancione dal giro di boa in poi, ma sono ben quattro le altovicentine in doppia cifra: Guirantes a quota 17, Keys 14, capitan Sottana 13 e Parks a quota 11, con lode a Juhasz che nonostante i noti problemi alla schiena e i massaggi in panchina a ogni cambio si è fatta valere a rimbalzo.

IL TABELLINO DEL MATCH

Beretta Famila Schio – ZVVZ USK Praga 73-61 (16-20, 39-32, 64-51)

Beretta Famila Schio: Juhasz 6, Bestagno 3, Sottana 13, Sivka 0, Verona 6, Guirantes 17, Crippa 0, Parks 11, Keys 14, Penna 3

ZVVZ USK Praga: Andelova ne, Cazorla 2, Vorackova 0, Conde 6, Ayayi 19, Vyoralova 7, Magbegor 14, Hof 9, Sabally 4, Sipova ne