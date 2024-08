Treni, finiti i lavori sulla linea Verona-Vicenza: stazione di Vicenza operativa dalle 6

Dovrebbero finire oggi, mercoledì 21 agosto, i forti disagi legati allo snodo ferroviario di Vicenza e ai lavori del cantiere per l’alta velocità. Come annunciato, dalle 6 di domani, mercoledì 21 agosto, è prevista la ripresa della circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza oltre che sulle linee Vicenza-Treviso e Vicenza-Schio.

Sono stati eseguiti, infatti, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità Alta Capacità Verona – Padova, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) che hanno preso il via lo scorso 31 luglio.

Addio, dunque, alle corse sostitutive in autobus (scelti peraltro, come ha spiegato Rfi, solo da 4 mila passeggeri sui 20 mila che di media usano le tratte in questo periodo), e ritorno a una circolazione regolare dei convogli, a tutto vantaggio in particolare di pendolari e turisti che, nelle scorse settimane, hanno dovuto affrontare percorsi alternativi e viaggi molto più lunghi.

Tra le opere, è stato possibile realizzare il completamento di due nuovi tratti della linea ferroviaria esistente Milano-Venezia, per sette chilometri complessivi, su un nuovo tracciato in variante: una tappa fondamentale nell’ambito del cantiere per la nuova tratta Av/Ac (Alta velocità/Alta capacità) Verona-Vicenza, in quanto propedeutica alla costruzione dei binari della nuova linea Av/Ac.

Fino al 26 agosto saranno possibili rallentamenti, segnalati nei canali di vendita dei titoli di viaggio.