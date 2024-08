Operatore ecologico schiacciato dal camion dei rifiuti

E’ ricoverato in gravi condizioni in ospedale l’operatore ecologico rimasto schiacciato questa mattina a Pianezze da un mezzo della sua azienda.

Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle quattro di questa mattina, martedì 20 agosto in via Sandri, in collina. Il mezzo che lo ha schiacciato appartiene alla ditta Savi Servizi di Sandrigo: l’uomo, un 55enne di Marostica, è rimasto incastrato fra il muretto di una casa e il veicolo, fermo in salita mentre l’uomo stava effettuando il giro per la raccolta della carta. Il mezzo si sarebbe infatti mosso, slittando indietro quel tanto da schiacciare il malcapitato.

A prestare i primi soccorsi e a chiamare il Suem 118, alcuni residenti che hanno sentito le grida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato il mezzo consentendo di estrarre da sotto il malcapitato, ferito gravemente a una gamba. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale in ambulanza: gli sono state riscontrate alcune fratture. Sul posto per le verifiche dell’infortunio sul lavoro anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri.