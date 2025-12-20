Vandali imbrattano la recinzione dell’ex macello

Alcuni vandali nei giorni hanno imbrattato la recinzione dell’ex Macello a Vicenza. Il telo che racconta graficamente l’intervento in corso e una delle opere di restauro più importanti in città, è stato imbrattato di pittura bianca scatenando l’ira del sindaco Giacomo Possamai, che ha commentato: “Nei giorni scorsi qualche stupido sì è divertito ad imbrattare il telo di recinzione che racconta graficamente l’intervento in corso all’ex Macello. Non capisco proprio cosa possa portare qualcuno a provare piacere nel rovinare la recinzione di una delle opere di restauro più importanti in corso in città. Per fortuna la bellezza e la cura sono più forti dell’idiozia di pochi”.

Immediato l’intervento di AIM Ambiente che ha ripristinato la pulizia del telo.

L’intervento di restauro era stato definito “storico” proprio dal primo cittadino, che aveva sottolineato “Dopo cinquant’anni ridarà vita a questo grande buco nero alle porte del centro storico. Un grande progetto”.

– – – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.