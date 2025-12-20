Fiamme in via Giol, legnaia distrutta. Casa salvata dai Vigili del fuoco

Paura in via Giol a Valli del Pasubio venerdì sera dove una legnaia è andata a fuoco mettendo a rischio l’abitazione adiacente. I Vigili del Fuoco, intervenuti con un massiccio spiegamento di forze, sono riusciti a spegnere le fiamme divampate dall’incendio della tettoia adibita a deposito privato evitando il peggio e la casa è stata salvata.

Con i vigili del fuoco del comando di Vicenza sono intervenuti operatori permanenti e volontari dai distaccamenti di Schio, Thiene e Recoaro con 8 automezzi tra cui mezzi pesanti e moduli pick up antincendio e 16 operatori per spegnere la legnaia, avvolta dalle fiamme.

I pompieri sono riusciti ad estinguere rapidamente il fuoco che aveva avvolto il deposito connesso all’abitazione ed arginare la propagazione dell’incendio salvando cosi la parte abitabile dell’edificio che è stata coinvolta solo marginalmente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato nel rogo, le operazioni terminate sono durate circa due ore.

Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

