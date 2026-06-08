Scontro bici-auto alla rotatoria: una ciclista ricoverata in codice giallo

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È stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Santorso la ciclista 38enne, di origini straniere, coinvolta oggi all’ora di pranzo in un incidente stradale a Malo.

L’urto è avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 8 giugno, alla rotatoria che incrocia le strade provinciali 124 e 114, al crocevia fra via Brandellero, via Torino, via Bologna e via Trento: per cause in corso di accertamento da parte delle polizia locale, la donna, che in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la provinciale 114 che da Schio porta a Malo, è stata urtata dall’auto, guidata da un 54enne e che viaggiava sull’altra provinciale, in direzione di Thiene.

L’urto, avvenuto nella rotatoria, ha stato violento: la donna dopo essere stata sbalzata sul parabrezza dell’auto, è rovinata a terra a distanza di alcuni metri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che ha provveduto al trasporto in codice giallo all’ospedale Alto Vicentino per alcuni traumi riportati.

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