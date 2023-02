Viacqua a fianco delle giovanili del Vicenza per raccontare la complessità del servizio idrico integrato

Viacqua è sponsor ufficiale del Settore Giovanile del L.R. Vicenza, scelta nata dalla volontà di supportare le giovani leve del team biancorosso nel loro progetto di crescita sia dentro che fuori dal campo.

La complessità del lavoro che sta dietro la gestione del sistema idrico integrato si rispecchia nell’impegno di atleti, tecnici, dirigenti, volontari nella nuova campagna istituzionale “In tutta trasparenza” che Viacqua ha sviluppato in collaborazione con la squadra vicentina.

«Spesso per l’utente medio del servizio idrico integrato – spiega il presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – la bolletta è una somma da pagare corrispondente al quantitativo d’acqua consumata. Parlare di trasparenza significa anche mostrare tutto quello che fa Viacqua ogni giorno per portare acqua pulita nelle case e nelle aziende, per ripulirla e successivamente restituirla al ciclo naturale. Nel claim “L’acqua è vita. Viacqua è il suo percorso” troviamo acquedotti, reti fognarie e impianti di depurazione, ma anche cantieri, laboratori, centri ricerche e soprattutto persone e competenza».

«Abbiamo scelto di raccontare questa complessità con una campagna che vede tra i suoi protagonisti i ragazzi delle giovanili biancorosse – prosegue Castaman – attori per un giorno nello spot realizzato allo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Dietro ad un bicchiere di acqua di rubinetto sempre in primo piano scorrono le immagini del grande lavoro dentro e fuori dal campo per condurre la Società verso i propri obiettivi agonistici e non. Il parallelo con quanto fa ogni giorno Viacqua è presto servito: impegno, passione, energia, il tutto in trasparenza dietro quel semplice bicchiere d’acqua».