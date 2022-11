Motociclista centra auto in fase di svolta, trasportato all’ospedale in codice giallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una violenta collisione tra due mezzi è avvenuta nella mattinata di oggi, 9 novembre, in località Sarcedo. Erano da poco passate le 12 quando, all’intersezione tra via Santa Maria e via Generale Dalla Chiesa, un’auto condotta da una donna residente nello stesso comune è stata centrata in pieno da una moto mentre era intenta a svoltare a sinistra. Il centauro, concittadino della conducente alla guida della macchina, è stato sbalzato a terra violentemente.

Da una prima ricostruzione dei fatti, i rilievi sono ancora al vaglio degli agenti di polizia, sembra che l’Harley Davidson proveniente da Montecchio Precalcino si sia trovata la Peugeot in fase di svolta, una frazione di tempo che non ha permesso al motociclista di evitare l’impatto. La manovra della donna, dunque, non ha lasciato scampo al centauro che si è schiantato contro la fiancata destra del mezzo.

A seguito dell’urto e, dopo essere caduto rovinosamente sull’asfalto, il motociclista ha riportato lesioni serie. Sul posto è intervenuta in pochissimo tempo un’ambulanza del Suem, allertata dalla centrale operativa del 118, il personale medico ha prestato il primo soccorso, successivamente ha trasportato il centauro all’ospedale di Santorso in codice giallo. Per i rilievi del sinistro stradale è giunta una pattuglia del consorzio polizia locale Nordest Vicentino.