Viacqua, nuovo direttore generale: è l’ex Acque del Chiampo ing. Alberto Piccoli

I 68 comuni consorziati del Vicentino che fanno capo a Viacqua per il servizio idrico integrato hanno un nuovo vertice operativo. Si tratta dell’ingegnere Alberto Piccoli, che rivestiva lo stesso incarico di direttore generale nell’azienda analoga “Acque del Chiampo spa” nell’Ovest Vicentino, scelto tra 400 profili che si sono candidati nei mesi scorsi per un ruolo molto ambito e delicato.

Dopo le procedura e i colloqui di selezione, a ratificare l’assunzione del dirigente è stato il consiglio di amministrazione di Viacqua, presieduto da Angelo Guzzo, che ha conferito quindi ufficialmente l’incarico al nuovo amministratore, augurandogli il benvenuto.

Quarantotto anni, dal marzo del 2015 aveva assunto il ruolo di direttore generale nella sede di Arzignano, maturando un quinquennio di esperienza che si aggiungeva alla direzione precedente dell’area tecnica, sempre all’interno di “Acque del Chiampo”. Diplomato all’Its per Geometri “Ceccato” di Thiene, si è poi laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli Studi di Trento nel 2001, dove ha iniziato la carriera professionale come assistente tecnico.

L’accurata selezione è stata portata a termine da una commissione apposita composta dal presidente di Viacqua, Angelo Guzzo, da Marina Tosin, già amministratore delegato di una delle principali aziende manifatturiere vicentine, e da Alessandro Ramazzotti, già presidente e amministratore di alcune tra i più importanti gestori idrici in house d’Italia. Al terzetto qualificato il compito di sostenere i colloqui decisivi con i 9 profili finalisti, selezionati da una rosa iniziale di 400 curriculum, con 80 professionisti considerati in regola con i requisiti richiesti dal bando alla prima scrematura. Poi al CdA il timbro ufficiale alla nuova nomina che ha preceduto la firma del contratto.

Alberto Piccoli riceverà a breve il testimone dal collega ingegnere Fabio Trolese, prendendo posto nell’ufficio di va dell’Industria a Vicenza. Sarà il secondo direttore dopo la confluenza di Alto Vicentino Servizi (Thiene) e Acqua Vicentine. “Avevo promesso che la selezione sarebbe stata molto rapida – spiega Guzzo – e così è stato, nonostante il lockdown e senza mai perdere di vista il rispetto dell’assoluta trasparenza in ogni procedimento. All’ing. Piccoli faccio un grande augurio di buon lavoro. Come ben sa, non c’è tempo da perdere e sul suo tavolo ci sono già un piano triennale delle opere tutto da attuare per un valore di 168 milioni di euro e una società, Viacqua, che non si è fermata un momento.”

“Colgo con impegno e responsabilità il nuovo incarico in Viacqua – dichiara il nuovo direttore generale – consapevole degli impegni e del ruolo che la società ha nei confronti del territorio e dei cittadini serviti. Ringrazio della fiducia che Acque del Chiampo mi ha dato in questi anni in cui, oltre ad una crescita professionale, ho avuto la possibilità di maturare un’esperienza umana e personale che conserverò con orgoglio per il futuro.”