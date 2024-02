Euroleague Women, il Famila tenta l’impresa “ceca”: o vittoria o fine corsa contro Praga

Il Beretta Famila Schio tenta il tutto per tutto domani al PalaRomare per non perdere il treno Final Four di Euroleague Women. Si gioca in serata (alle 20) mercoledì gara-2 dei quarti di finale contro Usk Praga, vincitrice (netta) del match di andata e quindi con un matchball a disposizione per passare il turno e approdare alle semifinali.

In caso di sconfitta sarà fine corsa per le orange del coach greco Dikaioulakos, in caso di vittoria si andrà al contrario alla partita di spareggio – la mitica “bella” – e sarà ancora in Repubblica Ceca, in data mercoledì 6 marzo. Primo round concluso sul 78-60 a favore delle ospiti di domani, una corazzata nel palasport di casa.

Si tratta della riedizione in versione 2024, un anno dopo o poco meno, della finalina per il bronzo continentale. Medaglia che conquistarono le vicentine all’ultimo canestro e proprio in casa delle ceche, rinforzatesi al punto da vincere il proprio girone di qualificazione in questa stagione. Di contro al 4° posto delle scledensi nell’altro gruppo, con podio – e una griglia playoff più abbordabile – sfumata nella debacle di Valencia. Annunciata la presenza massiccia di tifosi del Famila Schio, che potranno dare ancora una volta una spinta extra alle motivazioni delle cestiste e dello staff.

Lasciando da parte sia i precedenti tra i due club di vertice europei che i risultati recenti, dovrà tirare fuori il meglio di sé il quintetto di Schio, cosa già accaduta peraltro in più occasioni – vedi in Coppa Italia, contro le campionesse europee del Fenerbahce e anche di fronte alle leaders di serie A1 della Reyer Venezia -, per allungare la propria stagione fuori dei confini nazionali. E provare a concedere un bis in Final Four. All’andata fu un Famila azzoppato da un paio di assenze pesanti e con le scorie delle fatiche di coppa da smaltire: domani si attende un’ondata arancione di tutt’altra pasta rispetto a gara-1.