Videomessaggio di istituzioni, lavoro e imprese: “Coesione sociale e rispetto delle norme”

Da Vicenza un invito alla coesione e alla compattezza, delle parti sociali che compongono la comunità per affrontare le difficoltà di oggi e ripartire quanto prima. È questo il messaggio che le istituzioni, il lavoro e le imprese, lanciano a cittadini, lavoratori e mondo produttivo. Per raggiungere il maggior numero possibile di persone è stato realizzato un video messaggio in cui intervengono Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, Raffaele Consiglio, segretario generale Cisl Vicenza, e Pietro De Lotto, direttore generale di Confartigianato Imprese Vicenza.

Promosso dagli stessi soggetti, e montato con riprese effettuate in autonomia nelle rispettive sedi, in pochi minuti Rucco, Consiglio e De Lotto rispondono a tre domande: stiamo vivendo un momento inedito, come superarlo? Come saranno il lavoro e l’impresa post emergenza? Da qui l’appello al senso di comunità. Oltre all’unanime richiamo al senso di responsabilità per limitare la diffusione del virus, le tre voci lanciano impegni sul futuro che ci attende facendo leva sul senso di comunità e tesoro di quanto questa dura prova ci sta insegnando.

“Dovremo fare squadra per dare una risposta a cittadini, lavoratori e imprese, solo così potremo ripartire”, risponde al secondo quesito Rucco. “Non siamo in grado di sapere esattamente cosa accadrà dopo, di certo è che come parti sociali dovremmo impegnarci molto nel post emergenza per disegnare nuove regole che diano risposte alle modalità di lavoro e dello stare assieme”, afferma Consiglio. “Avvieremo un processo di metamorfosi in cui le imprese, i modelli organizzativi, il lavoro, dovranno necessariamente essere riconfigurati mettendo però sempre al centro quello che fino ad oggi ci ha concesso il successo: il valore delle competenze”, aggiunge De Lotto.

Infine, un rinnovato unanime e forte richiamo al senso di comunità che significa essere compatti e lasciare perdere polemiche e strumentalizzazioni, ma anche rimanere uniti cercando di agire al meglio oggi per costruire il domani. Solo in questo modo – il messaggio di Rucco, Consiglio, De Lotto- si concretizzerà quel senso di comunità che permetterà al Paese di superare questo momento difficile e ripartire quanto prima e più forti. Il video sarà pubblicato nei siti istituzionali di Comune, Provincia, Cisl Vicenza e Confartigianato nonché diffuso attraverso i rispettivi profili social.