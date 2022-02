Violenza di genere, un accordo di rete nell’Ulss 8 Berica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Costituire una rete tra istituzioni, enti locali e strutture di sostegno alle donne vittime di violenza per promuovere strategie operative condivise più idonee ed efficaci per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere. Questo l’obiettivo del “Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nell’ambito territoriale dell’azienda Ulss8 Berica nella provincia di Vicenza”.

Siglato alla presenza del ministro Erika Stefani e dell’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, il protocollo riunisce il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il prefetto Pietro Signoriello, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze di Polizia Locali, il Tribunale di Vicenza, la Procura della Repubblica, i Centri Antiviolenza, le case rifugio, Donna chiama Donna per il Ceav, la casa rifugio Villaggio SOS di Vicenza, la casa rifugio Meneghini- Villa Savardo di Breganze, il servizio protezione e tutela dei minori di Vicenza, l’ufficio scolastico, l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e l’ordine degli avvocati di Vicenza, l’Ulss 8 Berica e i comuni del suo territorio.

LE AZIONI PREVISTE. Tra gli obiettivi in programmala promozione della conoscenza dei servizi e degli interventi anche già esistenti nell’ambito della rete medesima al fine di garantire una risposta omogenea, efficace e coordinata da parte di tutti gli operatori; la condivisione di procedure codificate di accoglienza e presa in carico delle vittime, di invio delle donne a prestazioni specialistiche o a servizi territoriali e di monitoraggio dei percorsi delle donne al fine di sviluppare strategie operative di intervento che permettano azioni efficaci ed integrate a tutela della sicurezza, della salute e della protezione delle donne e dei loro figli.

Inoltre il protocollo prevede l’avvio e il rafforzamento di interventi rivolti agli autori di violenza al fine di prevenire i comportamenti maltrattanti e ridurne il rischio di recidiva e la realizzazione di interventi di formazione e di aggiornamento professionale al fine di specializzare gli operatori della rete territoriale nella prevenzione e contrasto della violenza e nel sostegno alle donne. Verrà studiata la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per far emergere fenomeni di disagio, maltrattamento, violenza nei confronti delle donne e la promozione di percorsi educativi rivolti alle scuole per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione ai diritti umani e al rispetto della pari dignità delle persone. Sarà predisposta l’organizzazione di momenti di studio e confronto sugli sviluppi normativi internazionali, nazionali e regionali in materia di diritti umani, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, protezione delle vittime. Infine i soggetti coinvolti si impegnano a promuovere e incrementare la raccolta dei dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nel rispetto della privacy, della riservatezza e della sicurezza delle donne.

“Continua l’impegno dell’amministrazione a sostegno delle donne che subiscono violenza – ha ricordato il sindaco Francesco Rucco -. Con questo protocollo si concretizza una rete tra numerosi soggetti in grado di intervenire in base alle necessità manifestate, in modo rapido, puntuale ed efficace. Inoltre ricordo che il Comune di Vicenza si è attivato per mettere a disposizione una nuova sede del Centro antiviolenza, nel quartiere dei Ferrovieri, edificio che ha dimensioni e spazi più adatti ad accogliere persone che hanno subìto violenze fisiche e psicologiche”.

“La firma del protocollo è un passaggio fondamentale soprattutto in questo momento in cui notiamo un importante e preoccupante aumento del numero di donne che chiedono aiuto perché vittime di violenza e che trovano sostegno nell’ambito delle nostre strutture – ha dichairato l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. Il lavoro per la costituzione del protocollo è stato avviato dal Comune di Vicenza in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale sociale Ven6 e finalmente giungiamo alla firma del documento. Ringrazio tutti gli enti coinvolti per la collaborazione e in particolare il prefetto di Vicenza che ci ha permesso di concludere l’iter, grazie al suo coinvolgimento in prima persona”

Il Comune di Vicenza – ente capofila dell’Ambito territoriale Sociale Ven6 – si è in questo senso adoperato fin da subito per valorizzare le procedure di collaborazione esistenti e pervenire alla sottoscrizione di un unico protocollo con tutte le parti interessate. Nel 2019 è stato avviato un tavolo di confronto che ha portato alla definizione della prima bozza del protocollo che è stato successivamente trasmesso a tutte le parti interessate per una valutazione ed eventuali integrazioni il 5 marzo del 2020. Gli eventi legati alla crisi sanitaria hanno determinato un ritardo nella sottoscrizione e nel marzo del 2021, grazie al decisivo intervento della Prefettura, l’iter procedurale è stato riattivato giungendo a dicembre 2021 alla stesura della bozza definitiva dello stesso.