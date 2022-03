Weekend intenso per le forze dell’ordine, espulse 23 persone

Continua il lavoro di sorveglianza del territorio imposto dal Questore di Vicenza Paolo Sartori. Nel weekend sono state messe in campo ulteriori forze per combattere la criminalità e prevenire situazioni di violenza. Le forze dell’ordine in campo anche contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina hanno portato a termine una serie di operazioni con l’allontanamento dal capoluogo di ben 23 persone.

Questi servizi si sono svolti con il coordinamento di pattuglie interforze della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e della polizia locale. E’ propio per dare maggiore sicurezza alla fiera dell’oro che la Questura ha deciso di implementare i posti di blocco in zona industriale nei pressi di viale dell’Oreficeria. Altre zone battute con una certa intensità sono Campo Marzo, Giardini Salvi e vie limitrofe.

Nel pomeriggio di sabato 19 marzo un uomo, con precedenti per reati stradali, truffa ed insolvenza fraudolenta, è stato bloccato dagli agenti durante una lite furibonda con la moglie. il Questore ha deciso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione dell’Avviso Orale per il contrasto alla violenza di genere. Nella notte appena trascorsa, le volanti della Questura sono intervenute in Contrà Pescherie per il ferimento di una persona caduta a terra con una vistosa ferita alla testa, gli agenti dopo aver chiarito le dinamiche hanno sanzionato 3 cittadini americani per ubriachezza molesta.

Successivamente, durante un controllo in via degli Scaligeri è stata notata un’auto parcheggiata con all’esterno quattro uomini con fare sospetto. Alla vista dei militari, uno di loro che indossava solo un paio di boxer, si è dato alla fuga. Tutti i soggetti, italiani ed albanesi, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, la persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati identificati. Il Questore ha disposto nei loro confronti 3 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Vicenza ed 1 ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Il bilancio delle attività svolte dalle forze dell’ordine ha visto il Questore firmare complessivamente 13 fogli di via da Vicenza a carico di persone gravate da precedenti penali e di polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate all’interno del comune. Gli avvisi orali sono 11 nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

Sono stati emessi anche 10 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di 1 cittadino tunisino, con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, 1 cittadino bosniaco, pregiudicato per reati contro il patrimonio, 1 cittadino albanese, già destinatario di avviso orale, 3 cittadini ghanesi pregiudicati, 1 cittadino pakistano, 1 cittadino marocchinocontrollato presso l’autostazione SVT ed 1 cittadino serbo con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e di vario genere.

Infine, un cittadino marocchino, con a proprio carico numerosi precedenti penali e di polizia di vario genere, nonché privo di titoli per permanere sul nostro Territorio Nazionale, è stato espulso e trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) dagli Agenti della Questura e nei prossimi giorni verrà rimpatriato al proprio paese di origine