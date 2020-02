Trattore si rovescia nel campo: morto sul colpo un anziano

Alle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in un terreno agricolo in via Toara ad Alonte per il rovesciamento di un trattore: deceduto un 84enne.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza il mezzo. Niente da da fare per l’agricoltore: come accertato dal personale medico del Suem, è deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare le cause, che hanno portato al ribaltamento del trattore da un piccolo murazzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.