Uscita di strada in centro: illeso guidatore ubriaco, divelta la ringhiera della pista pedonale

Thiene centro, erano circa le 19 di sabato 6 febbraio, i bar avevano chiuso da un’ora come previsto dagli attuali Dpcm anti-covid, e un 31enne ubriaco è andato a schiantarsi da solo con la sua auto in via San Gaetano.

L’uomo – M.G., thienese, a bordo di una Volkswagen Polo – ha perso infatti il controllo del mezzo, andando a finire la sua corsa contro il manufatto in ferro che delimita il percorso pedonale, distruggendolo completamente.

Il 31enne non ha riportato lesioni e nessuno stava per fortuna transitando a piedi lungo la via. Risultato positivo all’etilometro con 1,82 grami per litro (quasi quattro volte il consentito), è stato denunciato dalla polizia locale Nordest Vicentino – intervenuta per i rilievi del sinistro – alla Procura della Repubblica, con il ritiro della patente di guida e il sequestro del mezzo.