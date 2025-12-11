Esce da una laterale e centra la moto, ferito biker 23enne

Poco prima delle 13 di oggi, giovedì 11 dicembre, un violento scontro tra un’auto e una moto ha interrotto la quiete di via Procche nel comune di Zugliano. Una Ford Fiesta condotta da G.C., 47enne della zona, nell’effettuare la manovra di immissione da via Molini, è entrata in collisione con il motociclo Royal Enfield guidato da F.Z., giovane di 23 anni anch’egli residente nel territorio.

L’impatto è stato immediatamente seguito da un grande dispiegamento di soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 con auto medica, oltre alle pattuglie della polizia locale NE.Vi., affiancate da un’unità dell’ambito di Sandrigo per la regolazione del traffico.

La strada è rimasta chiusa per circa quaranta minuti, tempo necessario per consentire i rilievi, le operazioni di soccorso e la pulizia della carreggiata dai detriti e dai liquidi, effettuata da Sicurezza Ambiente. Il motociclista, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale di Santorso in codice giallo, segnalando una condizione di media gravità ma non in pericolo di vita. L’episodio ha provocato disagi alla viabilità e preoccupazione tra i residenti, ma la prontezza degli interventi ha permesso di ripristinare la circolazione in tempi relativamente rapidi. Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze e dati tecnici per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare a titolo definitivo ogni responsabilità.

