Previsioni meteo 11-13/11, al temporaneo aumento termico si oppone un calo previsto per domenica

SITUAZIONE GENERALE

Dopo il fronte passato giovedì mattina sul nord-est italiano, la pressione tende velocemente ad aumentare in tutto il comparto centro-europeo con un sensibile aumento termico soprattutto in quota, tanto che lo zero termico schizzerà ancora oltre i 3.000 metri sulle Alpi. Una goccia fredda in quota, però, che prende origine dai Balcani, si porterà verso l’Italia centro-settentrionale.

VENERDI 11 NOVEMBRE

Sarà una bella giornata soleggiata sulla nostra provincia. Possibile riduzione della visibilità all’alba sul Bassovicentino. Qualche velatura di passaggio la vedremo nel pomeriggio che offuscherà leggermente il sole. Temperature massime in aumento, con punte di 18° in pianura.

SABATO 12 NOVEMBRE

Giornata di bel tempo con qualche velatura di tanto in tanto. Zero termico a 3.400 metri. Temperature quindi ben oltre le medie del periodo, minime in pianura intorno ai 5-7 gradi, massime prossime ai 20.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso, con nubi medio-basse via via più compatte, soprattutto sulle Prealpi esposte a correnti più umide e fredde in arrivo da est. Tra la sera e la notte non si escludono deboli piogge in pianura e una spruzzata di neve in montagna oltre i 1.400/1.500 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da martedì sera a giovedì un flusso di correnti perturbate atlantiche porterà fenomeni diffusi sul Vicentino con neve generalmente oltre i 1700/1800 metri. Sarà la prima settimana dal clima veramente autunnale.