Al via maxi intervento su reti idriche e fognarie: investimento da 3,35 milioni di euro

Viacqua avvia il primo stralcio di opere per estendere la fognatura e rinnovare l’acquedotto nelle contrade del versante di Rovegliana a Recoaro Terme. In questi giorni è in corso è in corso l’analisi preliminare per individuare eventuale presenza di ordigni bellici, procedura obbligatoria per il territorio in cui si inserisce il progetto, che ricordiamo fu sede del Comando Tedesco per il nord Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e fu oggetto di diversi bombardamenti.

Prende ufficialmente avvio un importante intervento infrastrutturale promosso dall’azienda che si occupa della gestione dell’acqua, che prevede l’estensione della rete fognaria e la sostituzione e interconnessione della rete acquedottistica in numerose contrade del territorio comunale sul versante est della vallata, intorno alla frazione di Rovegliana.

Il progetto, relativo al primo stralcio, interessa in particolare le località di Sigismondi, Branchi, Piazza (Rovegliana), Caneva di Sopra e Campanari, con opere mirate a risolvere criticità storiche legate all’assenza di fognatura, alla presenza di condotte ormai datate e ad una rete acquedottistica ancora frammentata.

L’investimento complessivo ammonta a 3,35 milioni di euro, di cui circa 2,6 milioni destinati alle opere fognarie e 743mila euro agli interventi sull’acquedotto.

I lavori consentiranno di collegare alla rete fognaria numerose utenze oggi servite da sistemi di trattamento privati (vasche imhoff), migliorando in modo significativo la tutela ambientale e riducendo il rischio di dispersioni e scarichi non controllati lungo i corsi d’acqua che confluiscono nel torrente Agno.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di oltre 2,3 chilometri di nuova fognatura a gravità, tratti in pressione con un impianto di sollevamento, la posa di nuovi pozzetti di ispezione e allacciamenti alle utenze, oltre alla sostituzione e al potenziamento della rete acquedottistica, che verrà interconnessa per consentire una distribuzione ad anello, più efficiente e resiliente.

“Con questo intervento andiamo a rispondere a un’esigenza concreta di molte famiglie di Recoaro Terme, portando servizi essenziali in aree che ne erano storicamente prive – ha dichiarato Federico Ginato, presidente di Viacqua –. Gli obiettivi principali dell’opera sono la tutela dell’ambiente, in particolare delle acque superficiali, il miglioramento della qualità del servizio idrico, riducendo le perdite e garantendo maggiore continuità nella fornitura, e un rafforzamento della sicurezza e dell’affidabilità delle infrastrutture, anche in un contesto territoriale complesso come quello collinare e montano”.

“Grazie alla collaborazione con Viacqua riusciamo a dare una risposta concreta a una parte significativa del nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Recoaro Terme, Armando Cunegato –. L’estensione della rete fognaria e il miglioramento dell’acquedotto non sono soltanto un potenziamento dei servizi per i cittadini, ma rappresentano un intervento strategico di tutela ambientale e di messa in sicurezza. Una più efficace regimentazione delle acque contribuirà infatti ad alleggerire la pressione su aree che ancora oggi risultano soggette a movimenti franosi, rafforzando la resilienza del territorio”.

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area, operando prevalentemente lungo la viabilità esistente e limitando l’impatto sul territorio. Gli interventi esclusi dal primo stralcio, per effetto dell’aumento dei costi dei materiali, saranno oggetto di una successiva fase di realizzazione.

