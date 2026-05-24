Due ciclisti infortunati alla Durona Bike. Uno è ruzzolato nel bosco

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Doppio intervento del Suem 118 questa mattina in alta Val Chiampo per soccorrere altrettanti partecipanti alla “Durona Bike”, gara di mountain bike che prevedea due afare distinte: classica e maratona.

Il primo si è verificato intorno alle 10 di oggi, domenica 24 maggio, in via Faggiana a Chiampo: un partecipante è rovinato a terra in strada e dopo le prime cure da parte del personale sanitario che seguiva la corsa è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Arzignano.

Verso le 10.30 è stato poi richiesto l’intervento del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, che stava prestando assistenza lungo il tracciato della gara, per la caduta di un ciclista durante il passaggio nella frazione di Alvese di Nogarole. Il 36enne, che aveva perso il controllo della bici in un tratto boscato, sbattendo a terra con la schiena, è stato raggiunto da una squadra e dal personale medico. Stabilizzato e caricato in barella, l’infortunato è stato trasportato per duecento metri fino all’ambulanza che lo ha trasferito in ospedale sempre in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Valdagno.

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