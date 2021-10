Autobus di linea con 15 passeggeri (scesi in tempo) divorato dalle fiamme – GALLERY

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ rimasta solo una carcassa di lamiere e cenere dell’autobus che stamattina trasportava in prevalenza studenti delle scuole superiori, avvolto dalle fiamme intorno alle 9 in località Mistrorighi sulle colline di Chiampo, in prossimità del confine con il comune vicino di Vestena Nuova (Verona). Sembrerebbe a causa di un guasto imprevisto che ha provocato un corto circuito non meglio identificato.

L’autocorriera per il trasporto pubblico di linea sulle strade della Vallata del Chiampo ospitava in quel frangente una quindicina di passeggeri diretti nel Veronese, fatti scendere prontamente dall’autista in prossimità di contrada Bacchi dopo aver avvertito un rumore inconsueto provenire dal mezzo in marcia.

Tempo di trasferire a terra in salvo studenti e qualche lavoratore dai sedili che un fumo denso e grigio si è levato dall’autobus, poi avvolto come una torcia dal fuoco in pochi secondi da una fiammata e bruciare completamente nei minuti successivi. Tutti i presenti nell’abitacolo si sono nel frattempo allontanati a distanza di sicurezza, grazie anche all’aiuto dei militari dell’Armadei carabinieri, visto che nel frattempo l’allarme era stato lanciato ed erano sopraggiunti gli operatori della Radiomobile e della stazione chiampese, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano.

Proprio i pompieri si sono messi al lavoro per spegnere l’incendio, con il fuoco a trovare facile alimento all’interno del mezzo di trasporto, tra tende e sedili, di fatto disintegrandolo. Sono in corso le operazioni di rimozione del rottame. Non risultano esserci feriti.