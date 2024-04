Malore in scooter alla vigilia di Pasqua. Autopsia sulla salma del 64enne chiampese

Sarà sottoposta agli accertamenti di natura medico legale la salma di Maurizio Langaro, il pensionato vicentino originario di Chiampo che sabato scorso aveva deciso di visitare in scooter e in solitaria l’area montana del Pasubio partendo dalla vallata dell’Agno, passando poi per la Val Leogra. Viaggiava a bordo di un motociclo di sua proprietà. Era così partito al mattino, alla vigilia di Pasqua, da Recoaro Terme, dove disponeva di un alloggio privato in una contrada della zona.

Intorno alle 10 e mezza di sabato, quindi, stava discendendo verso il centro paese di Valli del Pasubio quando nei pressi di contrada Busellati, vicino alla frazione di Staro, il 64enne ha accostato a bordo strada. Non si sentiva bene, sembrava un malessere passeggero, ma col passare dei minuti le sue condizioni di salute si sono aggravate e si è disteso a terra, sul ciglio della carreggiata, in preda agli effetti intensificatisi del malore.

Una persona del posto di ritorno dal bosco e dei ciclisti di passaggio hanno prestato al chiampese un primo aiuto e dato all’allarme al 118, poi un’ambulanza giunta dall’ospedale di Santorso lo ha raccolto ie trasportato in codice rosso in ospedale, dove Maurizio Langaro è spirato a breve distanza dal suo ricovero. Sul posto si sono dirette le pattuglie di polizia locale Alto Vicentino per i rilievi di rito e poi una vettura dei Carabinieri, informati del fatto. Maurizio, nella vallata del Chiampo, quando la notizia del suo decesso improvviso è stata resa nota, viene ricordato come persona amante della montagna e degli animali, dei cavalli in particolar modo.

Come sopra accennato, sul corpo del 64enne vicentino sarà effettuato un esame autoptico per fare chiarezza sulle cause specifiche che hanno portato il pensionato al probabile arresto cardiocircolatorio risultatogli fatale, nonostante i tentativi plurimi di rianimazione dell’équipe di medicina d’emergenza. Solo dopo il completamento di questa fase dovuta di indagine, dalla Procura di Vicenza sarà concesso il nulla osta per la sepoltura. La data delle esequie sarà dunque ufficializzata nei prossimi giorni.